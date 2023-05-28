قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الندوات التثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والجامعات

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددًا من الندوات التثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وجامعات العريش ودمنهور والمنصورة والسادات، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء وليد حامد الحماقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وعدد من رؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية تنمية الوعى الثقافى والوطنى لدى الشباب من الطلائع وطلبة الجامعات المصرية.



وشهدت الندوات تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات واللقاءات التوعوية وتقديم مجموعة من الأعمال الفنية لطلائع مصر من النشء وطلبة الجامعات عكست روح الولاء والانتماء ومستوى الوعى لديهم.

بحجم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة بشتى ربوع الوطن وبالمشروعات القومية العملاقة

التى تم زيارتها خلال الفتره الماضية.



وأكد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال الندوات على أن توعية الشباب المصرى بحجم التحديات الحالية يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي مشيرًا إلى ما تقوم به القيادة السياسية والقوات المسلحة

وكل أجهزة ومؤسسات الدولة لمجابهة تلك التحديات للحفاظ على الوطن وصون مقدساته.



واختتمت الندوات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم والطلبة المتفوقين فى المجالات المختلفة.