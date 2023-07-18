إيرلينج هالاند نجم غلاف EA SPORTS FC 24 (فيديو)

حصل مهاجم النرويجي ومانشستر سيتي على شرف كونه نجم الغلاف في أول لعبة EA SPORTS FC؛ للاحتفال بهذا الإنجاز، أنتجت EA SPORTS مقطع فيديو مشابهًا لما يمكن أن يكون إعلانًا سياحيًا يظهر معالم ومناظر طبيعية نرويجية مشهورة تم تحويلها إلى "مناظر طبيعية Haa"، وبالتالي تحويل النرويج إلى Haa-land، من خلال المضايق الخلابة والأضواء الشمالية الراقصة وصخرة المنبر المهيبة وأرخبيل هينينغزفير الجميل، يتم الاحتفال بإيرلينج هالاند باعتباره كنزًا وطنيًا فريدًا.



هالاند، مستقبل كرة القدم ومناسب طبيعيًا لغلاف EA SPORTS FC 24 ، يبلغ من العمر 22 عامًا وحقق نجاحًا هائلًا في موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز باركليز، إذ أنهى هدافًا برصيد 36 هدفًا - وهو رقم قياسي للنادي، كما فاز هالاند بالحذاء الذهبي الأوروبي، وفاز في المسابقتين الإنجليزيتين الرئيسيتين، باركليز الدوري الممتاز وكأس الإمارات لكرة القدم، وكذلك دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي.