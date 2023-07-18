الرئيس الجزائري ونظيره الصيني يجريان محادثات منفردة لتعزيز العلاقات

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، محادثات منفردة مع نظيره الصيني شي جين بينج، في بكين لتعزيز العلاقات المتينة والمتجذرة وتقوية التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.



يأتي ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها تبون إلى جمهورية الصين الشعبية بدعوة من نظيره الصيني، حيث تم استقباله بقصر الشعب ببكين.. وقبل ذلك، كان تبون قد أجرى محادثات موسعة مع الرئيس الصيني شملت وفدي البلدين.



ويرافق الرئيس الجزائري، خلال الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز العلاقات المتينة والمتجذرة وتقوية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفد وزاري يضم قطاعات (الخارجية، والمالية، والطاقة، والصناعة، والإسكان والبريد والمؤسسات الناشئة).

وخلال المحادثات، أعرب رئيس الجمهورية عن عميق شكره لدعم الصين طلب الجزائر الانضمام إلى منظمة بريكس ومنظمة شنغهاي.

كما أكد الرئيس تبون أن زيارته إلى الصين تأتي بعد توقيع البلدين على اتفاقيات هامة تؤطر العلاقات التاريخية.

من جهة أخرى، جدد الرئيس تهانيه لنظيره الصيني شي جين بينج بعد إعادة انتخابه أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني.

من جانبه، أكد الرئيس الصيني حرص بلاده على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة المتجذرة مع الجزائر.

مباحثات رسمية بين قطر والجزائر

ويوم الأحد الماضي، استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي وصل إلى العاصمة الدوحة، في زيارة عمل تستغرق يومين.

ووفق قناة الجزيرة القطرية، بدأت الأحد المباحثات الرسمية بين قطر والجزائر، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتعد الزيارة الحالية هي الثالثة من نوعها، التي يقوم بها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى قطر منذ تسلّمه السلطة أواخر عام 2019.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن في بداية الجلسة المشتركة بين أمير قطر ورئيس الجزائر، رحب الأمير تميم بالرئيس تبون والوفد المرافق. متمنيا لهم طيب الإقامة، وللعلاقات الأخوية المزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات. بما يحقق التطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين.

وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها على مختلف الصعد خاصة الاقتصاد. والتجارة، والصناعة، والطاقة والتكنولوجيا. بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية.

ووفق وكالة الأنباء الجزائري، غادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، دولة قطر بعد زيارة العمل، متوجها الى جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

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