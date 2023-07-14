الرئيس الجزائري يُجري زيارة عمل رسمية إلى قطر غدًا

يُجري الرئيس الجزائري، "عبد المجيد تبون"، غدًا السبت بزيارة عمل إلى دولة قطر، حسبما أفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن هذه الزيارة تستمر لمدة يومين، ويلتقي الرئيس الجزائري خلالها بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

تعزيز العلاقات بين الجزائر والصين:

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الجزائري، الإثنين المقبل الموافق 17 يوليو الجاري، إلى الصين في زيارة رسمية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتقوية التعاون الاقتصادي بين البلدين، حسبما أفادت الرئاسة الجزائرية في بيان سابق.

من ناحية أخرى، جددت الرئاسة الجزائرية يوم الأحد، تحذيرها من نشر أخبار غير رسمية حول نشاط رئيس البلاد، عبد المجيد تبون، وتوعدت باعتبارها أخبارا كاذبة ومغلوطة.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيانها إن "المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تذكّر بمضمون البيان الذي أصدرته سابقا بخصوص حصرية المعلومات الرسمية على البيانات التي توزع من رئاسة الجمهورية عبر المديرية العامة للاتصال".

وأضاف البيان أنها "وبعدما لاحظت تراخيا في تنفيذه، من خلال نشر وتداول أخبار، تزعم أنها تتعلق بنشاطات رسمية، فإن المديرية العامة للاتصال تدعو مجددا إلى الالتزام الصارم بقوانين الجمهورية وأخلاقيات المهنة"، متوعدة بأن "أي اعتماد على مصادر أخرى، فيما يتعلق بالنشاط الرئاسي، يصنف دعاية وأخبارا مغلوطة، يتحمل صاحبها ما يترتب عنها من مسؤولية".