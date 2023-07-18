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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تعليق كريستيانو رونالدو بعد الهزيمة النصر الثقيلة أمام سيلتا فيجو

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب  النصر السعودي،  على مباراة سيلتا فيجو والتي انتهت مساء أمس الاثنين على ملعب الغارفي في اللقاء الودي إستعدادًا للموسم الجديد.

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نشر كريستيانو رونالدو عبر حسابة الرسمي  على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بتغريدة قائلا:" تعود المباراة الأولى للموسم التمهيدي! يبدأ العمل الجاد من هنا.

بدأ كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي مباراة سيلتا فيجو أساسيًا ويعد المباراة اللقاء الأول له  خلال فترة المعسكر الدولي.

تمكن سيلتا فيجو الفوز على النصر السعودي 5 أهداف دون رد في المباراة الودية الثالثة التي تقام في البرتغال خلال الفترة الحالية.

ثم لعب الفريقان ضربات جزاء ، حسم الفريقان التعادل الإيجابي 4 أهداف لكل فريق .

اقترب نادي النصر السعودي من ضم صفقة جديدة لتدعيم الخط الدفاعي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن النصر توصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد للحصول على خدمات المدافع أليكس تيليس خلال فترة الانتقالات الصيفية .

 

وأضاف أن توقيع عقود الصفقة سيكون خلال الأيام المقبلة بعد التواصل لاتفاق مرضي لجميع الأطراف.

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