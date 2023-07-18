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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أبها السعودي يتعاقد مع كريتشوفياك 

بوابة الوفد الإلكترونية

أتم نادي أبها السعودي إجراءات التعاقد مع النجم البولندي كريتشوفياك  لمدة موسم واحد قادما  من الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولعب كريتشوفياك مع الشباب في الموسم الماضي 35 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 3 اهداف وصنع هدفين .

وانضم كريتشوفياك إلى معسكر أبها في مدينة إزمير التركية ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

ويأتي تعاقد أبها مع كريتشوفياك بناءً على طلب المدرب تشيسلاف ميشنيفيتش لتدعيم الفريق في الموسم المقبل.

يذكر أن كريتشوفياك مثَّل أندية كثيرة وكبيرة في مسيرته الكروية، من بينها بوردو، ملعب ريمس، نانت، إشبيلية، باريس سان جيرمان، وست بروميتش، لوكوموتيف موسكو، آيك أثينا، وكراسنودار.

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