التعليم بالدقهلية يناقش تنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بالتغذية المدرسية

عقد اليوم هانى عنتر، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء أقسام التغذية بالإدارات التعليمية، والموردين ومندوب المالية بحضور موجه عام التغذية لمناقشة استعدادات المديرية للعام الدراسى الجديد 2023/2024، وتنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بالتغذية المدرسية ومناقشة المراجعه النهائية للتوريدات.



وأكد وكيل المديرية، تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية تقوم اللجنة المختصة بالإشراف والمتابعة وتذليل العقبات وحل المشكلات واتخاذ إجراءات سلامة تقديم الوجبات ويتم إعداد خطة لتوزيع العمل على الفنيين بالإدارات التعليمية مع بدء العام الدراسي، ويقوم أخصائى وموجهى التغذية بتنفيذ زيارات "أعداد - توجيه – متابعة" وفق خطة توزيع العمل و تقوم لجان التغذية المدرسية بالمدارس بفحص الوجبات المقدمة قبل التوزيع اليومي بموجب محضر فحص يومي يتضمن حالة (الصنف واللون / الطعم / الرائحة / تاريخ الانتاج / مدة الصلاحية / الكمية الموزعة / جهة التوريد / وغيرها).