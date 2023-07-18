عمرو دياب| موعد طرح أغنية "والله أبدًا"

يواصل الهضبة عمرو دياب انتاجاته الغنائية المتواصلة في الموسم الصيفي لـ 2023، بأغنيته الجديدة “والله أبدًا”، التي طرح البرومو الموسيقي لها، مساء أمس الإثنين، عبر حساباته الرسمية على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

موعد طرح أغنية عمرو دياب الجديدة “والله أبدًا”

ومن المقرر ان يتم طرح الأغنية بعد غدٍ الخميس الموافق 20 يوليو عبر المنصة الموسيقية الشهيرة “أنغامي”، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع عادل حقي.

أغنية عمرو دياب الجديدة والله أبد

وفي سياقٍ متصل، اجتمع الهضبة عمرو دياب ونجله عبد الله في تراك "ياليل"، والتي نُشر مقطع قصير منها لصالح إحدى شركات الاتصال الكبرى في مصر.

تصدر تراك "ياليل" محركات البحث الشهيرة فور صدوره عبر أنغامي، من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو دياب وتوزيع أحمد إبراهيم، وبها مزيج بين اللغة الإنجليزية التي يقدمها عبدالله والعربية التي يقدمها عمرو دياب.

عندما نأتي للحديث عن جوانب الإعلان بين عمرو دياب وابنه، سنجد أن من سيشاهده من جمهوره الذي لايترك لحظة من حياته الفنية والشخصية دون متابعتها، سيشعر للوهلة الأولى بأنه شيء من “أحلام العصر”، خاصةً إذا رأى نجله عبدالله في مراحل طفولته وحتى الشباب، وصور نادرة من أبوة عمرو دياب جمعته بأبنائه، وكيف مر به العمر في حبه لعمرو دياب منذ البداية وصولًا لرؤية أبنائه معه في عمل فني واحد.

ظهر عبدالله دياب في الإعلان بملامح مقاربة لوالده وإطلالة مشابهة له أيضًا، ولم يقتصر الظهور بشكله فقط وإنما ضم “التراك” الخاص بالإعلان صوت عبدالله مع والده ويتوسطهما الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.