فريدة خليل بطلة العالم للخماسي الحديث: أحلم بالميدالية الأولمبية

أكدت فريدة خليل لاعبة المنتخب المصري للخماسي الحديث تحت 17 عاما أن نتائج النسخة الأخيرة من بطولة العالم للشباب والتي اختتمت بالإسكندرية، بمثابة نقطة الإنطلاق نحو مزيد من الميداليات العالمية.

ونجحت فريدة خليل صاحبة ال 12 عاما في الحصول على 4 ميداليات متنوعة، ذهبية فردي الشابات وذهبية الفرق، بالإضافة إلى فضية تتابع سيدات وفضية التتابع المختلط، لتصبح أول لاعبة تفوز بهذا العدد من الميداليات في نسخة واحدة من بطولات العالم.

وقالت فريدة خليل في تصريحاتها عقب نهاية البطولة "الحمد لله على ما حققته خلال تلك النسخة من بطولة العالم، شاركت من قبل في العديد من نسخ كؤوس وبطولات العالم على مستوى الشباب والناشئين والسيدات لكن هذه البطولة هي نقطة الإنطلاق نحو مزيد من النجاحات والأفضل في مسيرتي حتى الآن".

وأضافت "قبل نهائي الفردي، كنت أضع أمامي المركز الأول والميدالية الذهبية، وهو ما تحقق رغم المنافسة الصعبة مع بطلة ألمانيا التي انطلقت قبلي في بداية ليزر-رن، وعانيت بعض الشئ في الرماية لكني تمكنت من إنهاء المسابقة في المقدمة".

وأردفت "نافست في نسخة العام الماضي على الميدالية الذهبية لكنني لم أتمكن من الفوز بها وهو ما كان دفعني منذ بداية الموسم أن ازيد من تركيزي لكي أفوز بها خلال النسخة الحالية خاصة وانها تقام في بلدي وسط عائلتي".

واتمت "الحصول على 4 ميداليات في البطولة أمر رائع وأشكر الجهاز الفني بالكامل، كما أشكر أبي وأمي على كل المجهود الذي يبذلونه معي خلال التدريبات والتجهيز للبطولات، ويبقى الفوز بميدالية أولمبية بمثابة الحلم الكبير الذي أتمنى الوصول إليه".

وتصدر منتخبنا الوطني لشباب الخماسي الحديث جدول ميداليات بطولة العالم برصيد سبع ميداليات متنوعة بواقع أربع ذهبيات، وفضيتين وبرونزية واحدة.