ربيع يتفقد شركة "Antipollution" العالمية لإعادة تدوير المخلفات

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن منظومة إعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة للقناة الجاري تشغيلها من قبل شركة "آنتيبوليوشن إيچبت" خلال الفترة المقبلة ستكون هى التكنولوجيا الأحدث عالميا في مجال جمع وإدارة المخلفات البحرية، جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمصنع شركة "Antipollution" العالمية لإعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة باليونان، يرافقه السفير عمر عامر السفير المصري باليونان، وذلك على هامش حضور المؤتمر البحري العربي اليوناني الأول.

إعادة تدوير المخلفات البحرية للسفن العابرة للقناة

وأعرب ربيع عن تطلعه لأن تصبح شركة" آنتيبوليوشن إيچبت" الجاري إنشاؤها المنصة المستقبلية الواعدة لتقديم خدمات إعادة تدوير المخلفات البحرية للسفن العابرة للقناة وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا، وتجسيدا للنموذج المستدام الذي يتوافق مع جهود توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة ضمن استراتيجية الهيئة للإعلان عن قناة السويس" القناة الخضراء".

شملت الجولة التفقدية منشآت إعادة تدوير المخلفات والمعامل بمصنع Antipollution ورافق الفريق أسامة ربيع خلالها كل من السيد فيرون فاسيلياديس رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات V اليونانية ، والسيد إيريك آدم الشريك في شركة "آنتيبوليوشن إيچبت" .

شرح تفصيلي عن مراحل عملية إعادة تدوير المخلفات البحرية

وخلال الجولة، استمع ربيع إلى شرح تفصيلي عن مراحل عملية إعادة تدوير المخلفات البحرية والتي تتم وفقا للمعايير والمواصفات العالمية واشتراطات الجودة والسلامة البيئية.

وعقب انتهاء الجولة، ناقش الفريق ربيع مستجدات الخطوات الإدارية التنفيذية لإنشاء شركة" أنتي بوليوشن ايجيبت" ونتائج اجتماعات لجنة العمل المشتركة للانتهاء من الدراسات اللازمة لبدء العمل بالشركة على أساس علمي وصحيح.

يذكر أن شركة "آنتيبوليوشن إيچبت" هى شركة مساهمة مصرية بالشراكة بين هيئة قناة السويس ممثلة في كل من شركة القناة للحبال وشركة ترسانة السويس البحرية( من الشركات التابعة للهيئة)، وشركة Antipollution اليونانية والسيد إيريك آدم رجل الأعمال المصري اليوناني لإضافة خدمة جديدة وهى جمع المخلفات البحرية الصلبة والسائلة وإعادة تدويرهاضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة وفقا لأحدث المعايير البيئية الدولية.