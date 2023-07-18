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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كولر يتمسك بمشاهدة نيدفيد على أرض الملعب

نيدفيد
نيدفيد

يتمسك مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بمشاهدة كريم نيدفيد لاعب الفريق العائد من الإعارة من نادي فيوتشر .

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وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن كولر يرى في أداء نيدفيد خلال تواجده مع فيوتشر مواصفات لاعب الوسط التي يحتاجها الفريق كالضغط وسرعة الانقضاد ومهارة التصويب بالإضافة إلى إجادته الجانب الدفاعي ..

وأضاف شبانة أن كولر وبالرغم من قناعاته بإمكانيات نيدفيد إلا أنه يرغب في مشاهدته خلال الفترة المقبلة على أرض الملعب قبل اتخاذ قراره النهائي خاصة وأنه يهتم بتواجد عدد كبير من لاعبي الوسط في قائمة الفريق .

من المقرر ان يلتقي  الأهلى بنظيره حرس الحدود مساء غد الأربعاء في الجولة المؤجلة33 من الدوري المصري الممتاز.

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