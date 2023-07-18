عاجل
صُلح عشائري في وفاة الطالبة الأردنية إيمان ارشيد| شاهد رئيس الأهلى في إيطاليا للتعاقد مع المدرب الجديد (خاص)
الثلاثاء 18 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

علاء عبدالعال: "الداخلية يواجه أزمة قبل مواجهة الأهلي"

بوابة الوفد الإلكترونية

 أكد علاء عبدالعال، المدير الفني لفريق الداخلية، أن فريقه يواجه أزمة كبيرة قبل مواجهة الأهلي في دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

 ويواجه الأهلي نظيره الداخلية يوم 30 من شهر يوليو الجاري.

 ونجح الداخلية في البقاء بالدوري المصري الممتاز بعد منافسة شرسة مع غزل المحلة وأسوان اللذان هبطا إلى القسم الثاني.

 وقال علاء عبدالعال خلال تصريحات تليفزيونية: “لدينا مشكلة قبل مواجهة الأهلي وهى أن الفريق يضم الكثير من اللاعبين بنظام الإعارة وأيضًا لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم".

 وأضاف مدرب الداخلية: “وما علمناه أن اتحاد الكرة ينوي فتح باب القيد قبل مواجهة الأهلي بثلاثة أيام، وبالتالي قائمة الداخلية لن تضم سوى 10 لاعبين فقط، لذلك نريد تأخير فتح باب القيد لحين الانتهاء من المباراة ”.

 وعن موقفه من البقاء في الداخلية رد علاء عبدالعال: “حتى الآن أنا مستمر مع الداخلية، لدينا مواجهة مع الأهلي يوم30 ، سأعقد جلسة مع إدارة النادي ونتناقش حول بعض الأمور الخاصة بالنادي حتى لا نعاني في الموسم المقبل، نظرًا للمنافسة الشديدة بين جميع الأندية ”.

مواد متعلقة

علاء عبدالعال بعد بقاء الداخلية: “أكبر فرحة عشتها في مسيرتي التدريبية”
الجريدة الورقية