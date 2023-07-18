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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

غلق محطات القطار الكهربائي الخفيف لإجراء اختبارات أنظمة مكافحة الحريق وسحب الدخان

القطار الكهربائي
القطار الكهربائي الخفيف

قالت الهيئة القومية للأنفاق أنه في إطار إجراءات الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب تم تحديد غدًا الأربعاء الموافق موعداً لإجراء الإختبارات الدورية على أنظمة مكافحة الحريق وسحب الدخان بالمحطة التبادلية عدلي منصور وكذلك بمحطة بدر بالقطار الكهربائي الخفيف (LRT ).

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سيتم غلق محطات المشروع بالكامل من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية وحتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة إعتباراً من الساعة التاسعة مساءً يوم الأربعاء وحتى الساعة الخامسة والنصف صباح يوم الخميس الموافق ٢٠/٧/٢٠٢٣

كما تنوه الهيئة أن موعد قيام أخر قطار في هذا اليوم باتجاه العاصمة الإدارية الجديدة هو 7:30 مساءً، وأن موعد قيام آخر قطار في هذا اليوم باتجاه العبور الجديدة هو 7:45 مساءً.

محطات القطار الكهربائي الخفيف 

كما أن موعد قيام آخر قطار في هذا اليوم من محطة الفنون والثقافة أو العبور الجديدة باتجاه محطة عدلي منصور هو 7:35 مساءً.

على أن يعود جدول التشغيل اليومي للقطار الكهربائي الخفيف LRT في موعده المعتاد من الساعة السادسة صباحًا إلى الساعة الحادية عشر مساء وذلك يوم الخميس الموافق٢٠/٧/٢٠٢٣.

وأهابت الهيئة بالمواطنين سكان هذه المناطق والركاب مستخدمي القطار بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطات.

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