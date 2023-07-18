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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد صلاح : الزمالك ظهر بشكل سيئ في مباراة القمة

محمد صلاح
محمد صلاح

صرح محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، ان خوان أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك ،اعتراف بالأخطاء الفنية  في مباراة القمة اضاعت ثقة كبيرة في المدرب .

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سبب انفعال أوسوريو بعد مباراة الزمالك وفاركو


 

صرح صلاح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أريد أن أسأل أوسوريو كم فريق في العالم يمتلك مدافع يلعب بقدمه اليسرى، أوسوريو أخطأ في العديد من المباريات وآخرها في لقاء الأهلي والزمالك خصوصا الشوط الأول، الذي كلف الفريق الخسارة بثلاثية في شوط واحد".

 

أكمل : "هل يقف نادي الزمالك على وجود مدافع (أشول)، والمدرب خسر ثقة لاعبيه بسبب تصريحاته الأخيرة، وأيضا ظهر الفريق بشكل سيئ في لقاء القمة، وكذلك اختياره للتشكيل لم يكن جيدًا والدفع لاعبين غير مؤهلين للعب بهذه الطريقة".

ارداف صلاح: "من الوارد أن يفيد أوسوريو، فريق الزمالك، في الموسم المقبل ولذلك أؤيد الإبقاء عليه لموسم آخر، ولا يوجد مدرب يعرف قيمة الأهلي يلعب بالطريقة التي خاض بها الكولومبي لقاء القمة". 
 

 

وأتم تصريحاته: "إدارة القلعة البيضاء ستحاول توفير احتياجات أوسوريو من اللاعبين، لمشاهدة كيف سيلعب في الموسم القادم، كما أن تصريحاته بتوحيد طريقة لعب الفرق المصرية غريب للغاية، عليه إصلاح أخطائه في البداية ومن ثم النظر لباقي الفرق".

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