شروط عضوية البحرية الملكية السعودية 1445

تصدرت القوات البحرية السعودية، محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلنت عن فتح باب العضوية من خلال بوابة التوظيف الموحد إلكترونيا، بعد ان يجتاز المتقدم الخطوات البسيطة التي سنقدمها لك من خلال السطور التالية.

ما هي شروط عضوية البحرية الملكية السعودية للسيدات 1445

لكي تنضم النساء في المملكة السعودية إلى البحرية الملكية السعودية، يجب استيفاء شروط معينة من قبل الراغبين في الانضمام. الشروط كالتالي:

التأكد من أن مقدم الطلب سعودي الأصل، وهناك استثناء لمن عاش مع والدهم خارج المملكة لخدمة الوطن.

الحرص على حسن سلوك المرشحة وسلوكها وحسن سيرتها الذاتية.

لا تحكم عليها في أي من العقوبات القانونية، ولا في القضايا الجنائية، ولا في الأمور المتعلقة بالأمانة والشرف.

يجب أن تكون لائقًا بدنيًا وبصحة جيدة.

يجب ألا تكون مسؤولاً عن أعمال حكومية أخرى.

أن يكون عمر المتقدم ما بين إحدى وعشرين سنة وأربعين سنة.

يجب عليك اجتياز اختبار اللياقة البدنية واجتيازه.

يجب أن يكون الحد الأدنى للارتفاع مائة وخمسة وخمسين سنتيمترا، مع مراعاة تناسق الوزن مع الارتفاع.

الحصول على الشهادات الملائمة للوظيفة.

ألا تكون متزوجة من أجنبي غير سعودي.

وظائف في البحرية الملكية السعودية

الدخول على بوابة التوظيف الموحد من خلال موقعها على الإنترنت واتباع الخطوات التالية:

انقر فوق حقل التسجيل لإنشاء حساب جديد.

سجل كل البيانات التي يطلبها منك الموقع:

اكتب الاسم الأول.

اكتب اسم الجد.

اكتب اسم الأب.

تسجيل رقم الهوية.

اكتب رقم البريد الإلكتروني.

احفظ رقم الهاتف.

قم بتعيين كلمة المرور عن طريق تأكيدها.

اكتب رمز التحقق.

انقر فوق علامة التبويب “التسجيل الآن".

انقر فوق أيقونة الاتصال المباشر.

يجب عليك إدخال الرمز بمجرد وصوله إلى الهاتف المحمول.

انقر فوق حقل حفظ.

انقر فوق مربع الإدخال.

انقر فوق حقل تسجيل العمل.

سجل جميع البيانات التي يطلبها الموقع والتي تعتبر من متطلبات الوظيفة.

قم بإرسال جميع المستندات المطلوبة.

انقر فوق مربع تأكيد التسجيل.

كشفت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية موضحة الوظائف المتاحة في البحرية.

حيث يمكن تنفيذ العمل في قسم الهندسة والاشغال في مدن منفصلة بالمملكة ية السعودية وهي:

الرياض.

جدة.

محافظة الدمام.

محافظة الجبيل.

مدينة رأس المشعب.

يتم التوظيف لهذه الوظائف وفقًا للشروط والمتطلبات التي يجب أن تكون متاحة للمتقدمين من كلا الجنسين.

وتجدر الإشارة إلى أن طريقة التقديم ستتم إلكترونياً من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية.

بالإضافة إلى الوظائف المدرجة في القوات البحرية السعودية هي بعض الوظائف، وهي:

منصب فني ميكانيكي.

وظائف نجار.

مولدات كهربائية وديزل.

مطلوب طبخ.

وظائف ميكانيكي تكييف وتبريد.

مطلوب رسامين.

شروط الالتحاق بالبحرية الملكية السعودية للرجال 1445

يجب على الرجال الراغبين في الالتحاق بوظائف في البحرية الملكية السعودية استيفاء عدد من الشروط. تم تحديد هذه الشروط من قبل الوزارة. سوف نقدم لكم أهم شروط انضمام الرجال، وهي كالتالي:

يجب أن تكون خلفية المتقدم وتعليمه سعوديًا بنسبة 100٪.

هناك استثناء لمن كان يعيش مع أقارب خارج المملكة لخدمتهم.

تحديد عمر المتقدم على أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا ولا يزيد عن ثلاثين عامًا.

يجب أن تكون سيرة المرشح وسمعته الشخصية جيدة ولا تشوبها شائبة.

تأكد من أن المرشح لا يشغل أي وظيفة حكومية.

يجب أن يكون لدى المرشح مؤهل متعلق بالمنصب.

تأكد من أن السجل الجنائي لمقدم الطلب خالٍ من أي أوامر محكمة أو قيود قانونية.

أن يكون متزوجاً من سعودية، والمتزوج من أجنبي يُحرم من العمل.

تحديد ارتفاع المتقدم وهو مائة وستون سنتيمترا.

التأكد من أن المرشح يتمتع بصحة جيدة وطبياً، ليتمكن من أداء واجباته.

يجب على المتقدم إجراء جميع الفحوصات الطبية واجتيازها.

يجب عليه أيضًا اجتياز المقابلة الشخصية للمنصب.

يحصل المرشح على علامة القبول في اختبار القدرات العامة وعلامة النجاح، مع مراعاة شروط اللجنة التابعة للبحرية.

عدم طرد المتقدم مقدمًا من الكليات العسكرية أو أي مؤسسة خاضعة للنظام العسكري.

القوات البحرية الملكية السعودية:

القوات البحرية الملكية السعودية من بين القوات التابعة لوزارة الدفاع.

البحرية هي الذراع البحري للقوات المسلحة للمملكة السعودية.

وهو مسؤول عن شؤون العمليات العسكرية البحرية.

كما تعمل على تأمين الحدود البحرية مع مراقبة تحركات السفن، والعمل على حماية المصالح والمرافق سواء أكانت بحرية أم اقتصادية.

حيث يتواجدون على طول سواحل المملكة السعودية.

وكذلك السواحل التي ترتبط بدول الخليج.

إذ تبين أن القوات البحرية تضم أكثر من ثلاثمائة سفينة حربية على النحو التالي:

سفن الدعم.

فرقاطات.

كاسحات ألغام.

القوارب.

كما أن لديها قوة جوية بقيادة Eurocopters.

كما أن لديها العديد من المنشآت البحرية العسكرية التي يشغلها ستون ألف ضابط وبحار.

كما تضم ​​أكثر من اثني عشر ألفًا من مشاة البحرية.

كما أن القوات المسلحة تقود وتتولى العديد من المهام البحرية التي تحمي سواحل المملكة ية السعودية.