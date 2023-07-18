سفير الاتحاد الأوروبي يكشف جهود مصر في مواجهة الهجرة غير الشرعية (فيديو)

كشف كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، جهود مصر في مواجهة الهجرة غير الشرعية، موضحًا أنها تمثل مصدر خوف للجميع مصر والاتحاد الأوروبي.

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هناك تدفق كبير للهجرة إلى مصر

وتابع “برجر” خلال لقائه مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” أن هناك تدفقًا كبيرًا للهجرة إلي مصر لأنها محاطة بعدة بؤر للصراع والأزمات.

ونوه سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، أن مصر دولة يمر بها المهاجرون ويفدون إليها إلى جانب ظاهرة المصريين الذين يحاولون الهجرة.

يتم العمل مع الحكومة المصرية لتحسين فرص التوظيف

وذكر أنه يتم العمل مع الحكومة المصرية لتحسين فرص التوظيف وتنمية المهارات وظروف المعيشة والحصول على الموارد المالية لتقليل الضغط المؤدي للهجرة غير الشرعية.