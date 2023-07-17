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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تحتج بقوة على مُخالفة بريطانية قبيل جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

أعربت "روسيا" عن عدم رضاها عن قرار بريطانيا دعوة ثماني دول من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الأزمة الأوكرانية، المزمع عقده اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية.

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وقال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال جلسة مجلس الأمن، إن هذه الدعوة لن تجلب أي قيمة إضافية للجلسة.

الرئاسة البريطانية:

وأضاف: "أود أن أعرب عن عدم موافقتي على النهج الذي تتبعه الرئاسة البريطانية في دعوة الوفود إلى جلسة اليوم بموجب المادة 37، وفي انتهاك للممارسة المعمول بها، قررت الرئاسة البريطانية بمفردها السماح لثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو أقرب حلفائها، فضلا عن ممثل عن الاتحاد الأوروبي نفسه، بالتحدث".

وأشار إلى أنه وفقا للقواعد المعمول بها في مجلس لا يجوز مشاركة أكثر من ثلاث دول في الاجتماعات المتعلقة بأوكرانيا بموجب القاعدة 37.

وتابع: "من الواضح أن المشاركين اليوم، العاملين بقواعد وضوابط الناتو، لن يجلبوا أي قيمة مضافة للجلسة التي ستطول وتتحول إلى نقاش طويل بلا معنى".

وشدد على أن هذا التصرف من قبل بريطانيا لا ينم عن انعدام الحيادية والشفافية في الرئاسة البريطانية للمجلس وحسب، بل ويمثل محاولة للضغط على أعضاء المجلس، فلا يوجد تفسير منطقي آخر للحاجة إلى تحويل اجتماع مجلس الأمن إلى اجتماع لحلف الناتو".

وصرح بوليانسكي، أمس الأحد، بأن موسكو تعد مفاجآت للغرب في جلسة على المستوى الوزاري لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا يوم الاثنين، من دون كشف فحواها.

وكتب بوليانسكي على "تلغرام": "يستضيف مجلس الأمن غدا، 17 يوليو، الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، مباحثات أخرى حول الأزمة الأوكرانية، بناء على طلب الرئاسة البريطانية للمجلس".

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