علاج 1771 مريض في قافلة طبية بالإسكندرية

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، خلال هذا الأسبوع، قافلة علاجية بمدرسة عبدالنبي الخولي بمنطقة وسط الإسكندرية.

وقالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 10 تخصصات طبية (الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء والعظام وتنظيم الأسرة والأمراض الصدرية والأنف وأذن والحنجرة والمسالك البولية والجلدية)، وشارك فيها 56 عضوا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت إلى أنه تم خلال القوافل توقيع الكشف الطبى على 1771 مريضا من أهالي من المنطقة، وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 13 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها، قالت الدكتورة رشا فوزي، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم خلال القافلة إجراء 95 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و119 تحليلا بمعمل الطفيليات و10 أشعة سينية، وأشعة الموجات فوق الصوتية، علاوة على فحص 60 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 638 مواطنا من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.