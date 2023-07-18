وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد الاقانيوس للرياضات الجامعية

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية بمكتبه بالعاصمة الادارية عبر خاصية الفيديو كونفرانس بالاسترالي ديفيد ساتشمودي رئيس الاتحاد الاقانيوس للرياضات الجامعية ، وبينينا كابنجي امين عام الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية، والدكتور احمد فاروق استاذ الادارة الرياضية جامعة حلوان وعضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

واستمع وزير الرياضة لشرح مفصل من امين عام الاتحاد الافريقي لما تم مناقشته فى وقت سابق مع الاتحاد الدولى للرياضة الجامعية حول آليات تطوير الاتحاد وأيضا وضع تصور لتطوير هيكل الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية من الناحيتين الهيكلية والتمويلية .

وتقدم رئيس اتحاد الاقانيوس بالتهنئة للدكتور اشرف صبحي بعد فوزه بمنصب رئيس الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية ويعد وزير الرياضة أول وزير بالحكومة المصرية يفوز بالمنصب منذ نشاة الاتحاد الافريقي عام ١٩٧١، متمنيا التوفيق لصبحي خلال فترة رئاسته للاتحاد الافريقي والتى تستمر حتى ٢٠٢٧.

وأوضح صبحي سعيه خلال الفترة المقبلة على تطوير الهيكل والتى بدأت منذ ٧ شهور مع الاتحاد الدولى للرياضة الجامعية وبالتعاون مع اتحاد الاقانيوس، مؤكدا على وجود رؤية مستقبلية لوضع الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية فى مكان متميز .

وأضاف وزير الرياضة أنه سيبدأ مع أعضاء الاتحاد الافريقي العمل الجاد والدؤب لتطوير الموارد المالية للاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية، مؤكدا على ضرورة أن نبدأ بدعم انفسنا فى الاتحاد الافريقي وتطوير موارده خاصة واننا نمتلك الامكانيات التى تؤهلنا لنكون الافضل .

وتوجه وزير الرياضة بدعوة الاسترالي ديفيد ساتشمودي لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي للجامعات والتابعة للاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية والمزعم عقده بالقاهرة فى اكتوبر المقبل.