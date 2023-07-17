الشباب والرياضة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ تطلقان مهرجان "دروبنا"

تطلق وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ( مشروع الفرص المتكافئة والتنمية الاجتماعية EOSD)، مهرجان "دروبنا"، والذي يتم تنفيذه يوم السبت ٢٩ يوليو الجاري، بالمدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات.

مهرجان دروبنا هو يوم شامل للعديد من الألعاب والأنشطة بهدف زيادة الوعي والمعلومات عن ٤ محاور رئيسية وهي "إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، المساواة النوعية وتكافؤ الفرص، الصحة الانجابية وقضايا السكان، المشاركة المجتمعية".

للمشاركة يتم التسجل علي اللينك التالي ..

‏https://forms.gle/ipGjex3cjqfc3zSA7

ستصلكم رسالة تأكيد حضوركم بعد مراجعة البيانات ..

لا يمكن الحضور بدون إظهار رسالة التأكيد النصية التي سترسل للمشاركين الذين تم اختيارهم للحضور وفقا للفئة العمرية المطلوبة من 18 عام حتى 24

نرحب بالأشخاص ذوي الإعاقة حيث تتوفر بالفاعلية سبل الاتاحة لتمكين الجميع من المشاركة الفعالة.

يجب إحضار بطاقة الرقم القومي عند الحضور فلا يمكن الدخول بدونها

سيتم تخزين البيانات الشخصية التي يقدمها المشاركون\ات أثناء التسجيل (المعلومات الواردة في الاستمارة) والتي تعد ضرورية لتنفيذ المشروع على أجهزة GIZ.

ستسخدم البيانات الشخصية حصرياً لأغراض الاتصال والابلاغ والمتابعة وتقييم الأثر للمشروع وقد يتضمن ذلك نقل البيانات إلى المؤسسات التي تعمل على تنظيم الفاعلية.