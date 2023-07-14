مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: "إسرائيل لا تهتم بالشرعية الدولية"

طالب رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، مجلس الأمن أن ينفذ قراراته وإرادته في توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المجرمين وملاحقتهم، خصوصًا الذين اتخذوا القرار في العدوان الهمجي على مخيم جنين، وأن تتم معاقبتهم وأن ينفذ قرار 2334 بأن الاستيطان همجي وغير شرعي ويجب أن يتوقف.

وقال “منصور” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، إن سلطة الاحتلال الإسرائيلي التي عليها أن تنفذ قرارات مجلس الأمن وفق المثياق الأمم المتحدة إلا أنها لا تهبأ بذلك، لذلك على مجلس الأمن والمجتمع الدلي أن يتخذ خطوات عملية في إجبارها على الالتزام بتعهداتها والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وأن يتم حدوث حركة سياسية ومجال سياسي يؤدي إلى إنهاء هذا الاحتلال بأسرع وقت.

وشدد على أنه يجب أن تحظى دولة فلسطين على استقلالها وعاصمتها القدس الشرقية.

وواصل منصور أنه يقدر ويثمن المواقف المبدئية القوية الخاصة بالإدانات سواء العربية أو في المجتمع الدولي، لكن ونحن فترة من الزمن، نريد الانتقال من الإدانات وتأكيد الحقوق والمبادئ للشعب الفلسطيني إلى الانتقال لتنفيذ هذه الإرادة على أرض الواقع.

فلسطين تدعو لإيجاد حلًا سياسيًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي:



وأوضح أن بلاده دعت لإيجاد حلًا سياسيًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأنها تمد يديها لمن يرغب في العمل بشكل جدي لتحقيق السلام، لافتًا أن المطلب الفلسطيني الذي ينادي بتطبيق القرارات المتعلقة بعدم شرعية الاستيطان، لافتًا أن بلاده تعمل مع الأمم المتحدة بشأن ذلك، فضلًا عن العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكمل أن الأمم المتحدة لديها 20 وكالة تعمل في صفوف الشعب الفلسطيني، وأن هناك مطلبًا بأن تصبح ممتلكاتها ملاذًا آمنًا للفلسطينيين، معربًا عن تقدير بلاده للدور المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوحيد الصف الفلسطيني، مشيرًا إلى أن مصر تدعم الشعب الفلسطيني دائمًا لإنجاز حقوقه الوطنية كاملة.

وأتم حديثه قائلًا: "العدوان الإسرائيلي على جنين كان همجيًا، ونلمس هذا في الأمم المتحدة، إذ تتواجد جميع الدول والكتل السياسية، سواء المجموعة العربية أو الإسلامية أو عدم الانحياز أو مكونات المجتمع الدولي، مثل مجلس الأمن، والأمين العام، والجمعية العامة، وجميعها دانت العدوان غير المبرر على المدنيين في جنين.