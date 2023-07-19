تتطلب الاستفادة من خدمات التموين الإلكترونية دون الحاجة للذهاب للمكاتب، التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين من خلال إنشاء حساب شخصي على المنصة الرقمية، التي تقدم العديد من الخدمات الحكومية إلكترونيًا تسهيلًا على المواطنين.

وتتمثل أهمية التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين، في تمكن صاحب بطاقة التموين، من إتمام وتنفيذ أي خدمة تموينية على المنصة الرقمية دون الحاجة للذهاب لمكاتب التموين في المحافظات، سواء عبر تطبيق مصر الرقمية أو عبر الموقع الرسمي للمنصة.

خدمات التموين على منصة مصر الرقمية

وتوفر وزارة التموين من خلال منصة مصر الرقمية، العديد من الخدمات لأصحاب بطاقات التموين ومنها: “تفعيل بطاقة التموين، نقل البطاقة من محافظة لمحافظة، إصدار بدل تالف أو فاقد للبطاقة، الفصل الاجتماعي”.

وتستلزم طريقة التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين، عدة خطوات، تمكن المواطن من إنشاء حساب شخصي على المنصة الرقمية، من خلال اتباع التالي:

خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين

1- تصفح الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية.

2- اختيار أيقونة افتح حساب.

3- كتابة الرقم القومي بالبطاقة الشخصية.

4- تدوين رقم المصنع الموجود أسفل البطاقة في أقصى اليسار.

5- كتابة اسم الوالدة.

6- الضغط على أيقونة التالي.

7- تظهر صفحة جديدة يكتب فيها رقم الهاتف المحمول.

8- ترسل رسالة بها كود مكون من 6 أرقام عبر الهاتف المحمول.

9- يتمّ إدخال الكود المرسل عبر الهاتف المحمول.

10- يجب كتابة كلمة مرور جديدة.

11- إعادة كتابة نفس كلمة المرور.

12- إدخال عنوان البريد الإلكتروني/ الإيميل.

13- يتم الضغط على أيقونة التالي، ثم يتمّ إرسال رسالة نصية إلكترونية بأنَّه تمّ إنشاء الحساب بنجاح.