هل الكارت الموحد بديلاً عن بطاقة التموين؟.. اعرف الحقيقة

تطبق منظومة الكارت الموحد قريباً في نطاق محافظة بورسعيد، التي تدرسها حاليا الهيئة القومية للبريد، مع أكثر من وزارة حكومية، منها وزارة التموين، لتقديم خدمات البطاقة من خلال الكارت، فضلا عن خدمات البريد والتأمين الصحي.

أثير حول الكارت الموحد، الكثير من الجدل خلال الأيام السابقة، بعدما تم تداول معلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي بإلغاء بطاقة التموين، على أن يحل محلها الكارت الموحد، وذلك بدءًا من أغسطس المقبل.

هل يكون الكارت الموحد بديلا عن بطاقة التموين؟

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في نص بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الكارت الموحد لن يلغي البطاقات التموينية ولن يوقفها، مؤكدة استمرار وانتظام العمل بالبطاقات التموينية، في صرف الخبز المدعم والسلع التموينية المقررة للأسرة المستفيدة من الدعم.

صرف الخبز والسلع التموينية بالبطاقة والكارت الموحد

ونوهت وزارة التموين، بأن الكارت الموحد بعد تطبيقه في محافظة بورسعيد كبداية لتطبيق المنظومة الجديدة، سيكون متاحا من خلاله صرف الخبز المدعم والسلع التموينية، إلى جانب سريان البطاقات التموينية، لكي يستطيع المواطن صرف مقرراته من الدعم بأي منهما (الكارت أو البطاقة).

نفي الحكومة بشأن استخدام الكارت الموحد بديلاً لبطاقة التموين

وأوضحت الحكومة حقيقة ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء بطاقة التموين، وإحلال الكارت الموحد محلها، وقالت رئاسة مجلس الوزراء عبر الصفحة الرسمية “فيسبوك” أنه غير صحيح ما تم تداوله، وأكدت على استعمال بطاقات التموين، وتابعت أن الكارت الموحد تجربة وسيتم تطبيقها بشكل تجريبي.