طريقة التسجيل في بوابة مصر الرقمية.. الخطوات

يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، عن كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية لسهولة الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية وذلك في إطار جهودها التي تقوم بها للتحول الرقمي وتخفيف العبء عن المواطنين.

وزارة الاتصالات



وفي عام ٢٠٢٠م، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوابة مصر الرقمية، من أجل بناء مصر الرقمية والتحول إلى مجتمع رقمي متكامل حيث تم إطلاق أكثر من 125 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية لإتاحة الخدمات منها التموين، والتوثيق، والشهر العقاري ورخصي، والسجل التجاري والتأمين الاجتماعي وغيرها من الخدمات.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية في سطور:

خطوات التسجيل

الدخول على بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط https://digital.gov.eg/

الضغط على أيقونة إنشاء حساب من خلال الرابط https://di.gov.eg/register

إدخال الرقم القومي بالبطاقة الشخصية

إدخال رقم المصنع الموجود أسفل البطاقة في أقصى اليسار

كتابة اسم الوالدة

الضغط على أيقونة التالي

كتابة رقم المحمول

يتم إرسال رسالة بها كود مكون من 6 أرقام عبر الهاتف المحمول

إدخال الكود المرسل عبر الهاتف المحمول

كتابة كلمة مرور جديدة

إعادة كتابة نفس كلمة المرور

إدخال عنوان البريد الإلكتروني/ الإيميل

الضغط على أيقونة التالي

يتم إرسال رسالة نصية إلكترونية بأنه تمّ إنشاء الحساب بنجاح

يمكن البحث عن الخدمة المطلوبة باستخدام خاصية البحث الموجودة دائمًا على اليسار أعلى الموقع



