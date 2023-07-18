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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انطلاق البرنامج الصيفي لطلاب كلية الزراعة جامعة المنيا بالمعمل المركزي للنخيل

البرنامج الصيفي لطلاب
البرنامج الصيفي لطلاب كلية الزراعة

بدأ المعمل المركزي  للنخيل التابع لمركز البحوث الزراعية وبالتعاون مع كلية الزراعة جامعة المنيا  متابعة التدريب الصيفي لطلاب كلية الزراعة، حيث قام  الدكتور مجدي نجيب رزق القائم بتدريب الطلاب بفرع المعمل بالمنيا وشرح محاضرة عن الممارسات الزراعية الجيدة والمواصفات المطلوب توافرها في محاصيل التصدير.

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وتناولت المحاضرة كيفية استخدام الأسمدة وكيفية تنظيم المخازن الخاصة بالمزرعة والشروط الواجب مراعاتها عند استخدام الأسمدة الكيماوية والعضوية ومصادرها ودور ذلك في التأثير على جودة الثمار وأيضًا كيفية عمل سجلات للمزارع وسوف يتم استكمال باقي الشروط والتشريعات الخاصة خلال البرنامج.

كما تم تنظيم زيارة للمزرعة البحثية التابعة للمعمل المركزي للنخيل بمركز البحوث الزراعية بالداخلة حيث تم تعريف الطلاب بمدى اهمية وجود مثل هذه المزرعة بالمنطقة لما سيكون لها من دور كبير في تنمية وتطوير زراعة النخيل بالمحافظة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة.

البرنامج الصيفي لطلاب كلية الزراعة


وتم تدريب الطلاب على أهم أسس إنشاء مزارع النخيل من حيث اختيار الصنف المناسب ومسافات الزراعة المناسبة لكل صنف بالإضافة لطريقة تجهيز وزراعة الفسائل وكيفية الاهتمام بها ورعايتها.
وتضمنت التدريب أيضًا تعريف الطلاب بالاصناف الموجودة بالمزرعة  وأهميتها وكذلك المجمع الوراثي لحفظ الأصول الوراثية للنخيل بالمزرعة.

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