الطقس غدًا.. ارتفاع شديد في درجات الحرارة والرطوبة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الثلاثاء، حيث تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار رطب على السواحل الشمالية ، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

ويشهد طقس غدًا نشاط رياح محدود على بعض المناطق ، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس

درجات الحرارة غدًا الثلاثاء:

القاهرة العظمى 38 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 27 درجة.

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة.

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة.

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

أسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 30 درجة .

وكانت قد كشفت الأرصاد عن أسباب ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر يوليو، ويرجع السبب إلى منخفض الهند الموسمي والذي يعد موعده السنوي شهري يونيو ويوليو، وله تأثير قوي في شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، وهو منخفض حراري ضخم يؤثر في ثلاث قارات هم آسيا وإفريقيا وأوروبا.

ويلعب منخفض الهند الموسمي دورًا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند و جنوب شرق آسيا، ويؤدي هذا المنخفض إلى ارتفاع درجة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام و العراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف ويسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر وتغير حالة الطقس، قد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار.