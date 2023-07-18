الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

يبحث الكثير عن جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 في مختلف البطولات حول العالم وما القنوات الناقلة لها وأكثر.

وتقام مباريات  الإياب من الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أوروبا، وبعض مباريات الدوريات العربية المرتقبة.

جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

مباريات اليوم في وديات الأندية
توتنهام × وست هام (14:00 مصر والسعودية)
فالنسيا × نوتنغهام فورست (20:00 مصر والسعودية)
أياكس × شاختار (15:00 مصر والسعودية)
جلاسكو رينجرز × نيوكاسل (21:45 مصر والسعودية)
مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا
زالغيريس فيلنوس × ستروجا ترم لوم (18:00 مصر والسعودية)
راكوف  × فلورا تالين (20:00 مصر والسعودية)
فيتورول كونستانتا × شيريف (20:00 مصر والسعودية)
هاكن × ذا نيو سينت (20:00 مصر والسعودية)
بارتيزاني تيرانا × باتي بورسيف (20:00 مصر والسعودية)

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