الثلاثاء 18 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب المحامين يقدم واجب العزاء في وفاة صبحى اللبان مساعد وزير العدل

جانب من العزاء
جانب من العزاء

قدم نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، واعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، مساء اليوم، واجب العزاء في وفاة المستشار صبحى اللبان مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، وذلك بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وشارك في مراسم العزاء الذي تقيمه أسرة الراحل، عدد كبير من الرموز السياسية، والقيادات التنفيذية، ورجال الأعمال، والقضاء.

 

على جانب آخر، أصدر نقيب المحامين، عبدالحليم علام، قرارًا بصرف معاش الدفعة الواحدة كاملًا، لأسرة أيمن عبدالستار المحامي بسوهاج، والذي توفى بحادث مروري اليوم، وأسرة ياسر جلال الذي توفي هو وزوجته وأبنائه الثلاثة، يوم السبت، إثر حادث أليم.

ووجه نقيب المحامين، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المعاش المستحق للزملاء المحامين، دون مطالبة الورثة بأي أوراق أو مستندات.


وتقدم نقيب المحامين بصادق عزائه ومواساته وأعضاء مجلس النقابة العامة، في وفاة ياسر جلال المحامي ببني سويف، وزوجته وأبنائه الثلاثة، وأيمن عبدالستار المحامي بسوهاج، سائلين الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويغفر لهما، ويرحمهما، ويسكنهما فسيح جنانه، وأن يلهم أفراد العائلة الصبر والسلوان.

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