خطأ تقني يرسل ملايين الرسائل العسكرية الأمريكية إلى مالي

وبحسب ما ورد وجه خطأ مطبعي ملايين من رسائل البريد الإلكتروني للجيش الأمريكي - بعضها يحتوي على معلومات حساسة للغاية - إلى مالي.

تنبع المشكلة من إدخال .ML بدلاً من .MIL لنطاق عنوان البريد الإلكتروني المستلم. كما ذكرت صحيفة Financial Times، فإن الخطأ المكون من حرف واحد قد كشف بيانات مثل "المستندات الدبلوماسية والإقرارات الضريبية وكلمات المرور وتفاصيل سفر كبار المسؤولين" - وأكثر من ذلك بكثير.

على الرغم من وصول رسائل البريد الإلكتروني الموجهة بشكل خاطئ (حتى الآن) إلى مقاول مكلف بإدارة النطاق القطري لمالي، فإن السيطرة على .ML ستعود قريبًا إلى حكومة مالي، التي لها علاقات مع روسيا.

تم الكشف عن "التسرب المطبعي" من قبل يوهانس زوربير، المقاول الهولندي الذي يدير النطاق القطري لمالي. يقول زوربير إنه قام بمحاولات عديدة لتحذير الولايات المتحدة بشأن هذه القضية - ابتداء من عام 2014 - وحثها على أخذها على محمل الجد.

يقول إنه لم يحالفه الحظ. يدعي أنه بدأ في جمع البريد الإلكتروني هذا العام مع اقتراب تاريخ انتهاء عقده (وتسليم النطاق، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني غير المؤاتية، إلى حكومة مالي)، كمحاولة أخيرة لإقناع الولايات المتحدة بالتصرف على وجه السرعة.

في رسالة إلى الولايات المتحدة في أوائل يوليو، كتب زوربير: "هذا الخطر حقيقي ويمكن استغلاله من قبل أعداء الولايات المتحدة." يقول إنه جمع حوالي 11700 بريد إلكتروني، ووصل ما يقرب من 1000 رسالة أخرى يوم الأربعاء الماضي وحده.

على الرغم من أن زوربير يقول إنه لم يتم وضع علامة على أي من الرسائل على أنها سرية، إلا أنها لا تزال تحتوي على بيانات حساسة حول الأفراد العسكريين والمتعاقدين والعائلات في الولايات المتحدة.

تتضمن المحتويات التي تم الإبلاغ عنها خطط السفر لرحلة مايو لرئيس أركان الجيش الأمريكي، الجنرال جيمس ماكونفيل، لرحلة مايو إلى إندونيسيا. تشمل المعلومات المكشوفة الأخرى خرائط المنشآت، وصور القواعد، ووثائق الهوية (بما في ذلك أرقام جوازات السفر)، وقوائم طاقم السفن، والسجلات الضريبية والمالية، والبيانات الطبية، وقوائم أطقم السفن، وتقارير التفتيش البحري، والعقود، والشكاوى الجنائية ضد الأفراد، والداخلية. تحقيقات وحجوزات التنمر.

تضمنت رسالة بريد إلكتروني من أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي رسالة دبلوماسية تركية إلى الولايات المتحدة، تحذر من العمليات المحتملة من قبل حزب العمال الكردستاني (PKK).

صرح مايك روجرز، رئيس وكالة الأمن القومي السابق والمتقاعد ذو الأربع نجوم في البحرية الأمريكية، لصحيفة فاينانشيال تايمز: "إذا كان لديك هذا النوع من الوصول المستمر، يمكنك توليد معلومات استخبارية حتى من المعلومات غير السرية فقط". يقول روجرز إن هذا ليس نادرًا، مشيرًا إلى أن ارتكاب الأشخاص للأخطاء ليس أمرًا بعيدًا عن القاعدة. ومع ذلك، يضيف: "السؤال هو الحجم والمدة وحساسية المعلومات."

وقال الملازم أول القائد تيم جورمان ، متحدثًا باسم البنتاجون، لـ "فاينانشيال تايمز" إن وزارة الدفاع "على دراية بهذه المسألة وتتعامل بجدية مع جميع عمليات الكشف غير المصرح بها عن معلومات الأمن القومي الخاضعة للرقابة أو المعلومات غير السرية الخاضعة للرقابة".

قال إن رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من .MIL إلى عنوان ML "تم حظرها قبل مغادرتها المجال .mil ويتم إخطار المرسل بأنه يجب عليه التحقق من صحة عناوين البريد الإلكتروني للمستلمين المقصودين"، مما يشير إلى أن رسائل البريد الإلكتروني التي تم توجيهها بشكل خاطئ ربما تكون قد جاءت من الجيش الأمريكي الحسابات الشخصية للعمال.