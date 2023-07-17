تارت البسكوت بالفستق الحلبي بخطوات بسيطة

يعد تارت البسكوت بالفستق الحلبي من أطيب وصفات التارت بحشوات رائعة ومتنوعة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بالفستق الحلبي المميز.

تارت البسكوت بالفستق الحلبي

مقادير تارت البسكوت بالفستق الحلبي

- بسكويت دايجستف : 170 غم (مطحون ناعم)

- الزبدة : 150 غراماً (مذابة وغير مملحة)

- فستق حلبي : 3 ملاعق كبيرة (مجروش)

- فستق حلبي : 2 ملعقة كبيرة (مقشر ومقطّع)

- حليب مكثف محلى : نصف كوب

- الفانيليا : رشّة

- جبن كريمي : ربع كوب

- ملون الطعام الأخضر : ربع ملعقة صغيرة

- كريمة : كوب (مخفوقة)

تارت البسكوت بالفستق الحلبي

طريقة التحضير

في وعاء كبير الحجم، اخلطي البسكويت المطحون مع نصف كمية الزبدة المذابة.

حضري قالب حلويات متحرك القاعدة، ورصّي البسكويت في قاع القالب جيداً ووزعيه بالتساوي، ثم ضعيه في الثلاجة حتى يجمد.

في وعاء جانبي، اخلطي الجبن الكريمي مع كمية الزبدة المتبقية، والفانيليا، والحليب المكثف المحلى، والفستق الحلبي المجروش، والكريمة المخفوقة، وملون الطعام الأخضر.

وزعي مزيج الفستق الحلبي فوق البسكويت في القالب.

رشي الفستق الحلبي المقطع على الوجه، ثم أعيدي القالب إلى الثلاجة لحوالي 3 ساعات حتى يجمد تماماً وقدمي تارت البسكويت بالفستق الحلبي بارداً.