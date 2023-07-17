الظلام يخيم على مدينة العبور بسبب انقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ

ساعات طويلة من الظلام عاشها سكان مدينة العبور؛ بسبب الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي بالمدينة بعد أقل من ساعتين على قرار رئيس الجهاز بقطع المياه عن السكان؛ لتأخرهم في سداد فواتير المياه، ولاجبارهم على التقدم بطلبات لتركيب العدادات مسبوقة الدفع .

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الظلام يخيم على المدينة وشوارعها بعد انقطاع التيار الكهربائي عن الأعمدة، لتتحول العبور إلى مدينة للأشباح، حيث اختفى الماره من الشوارع؛ بسبب عدم وجود إنارة، وأصيب الناس بالفزع والخوف خوفا من استغلال اللصوص انقطاع الكهرباء والقيام بالتعدي على الماره والسرقات .

الأهالي في المنازل يستخدمون الكشافات والهواتف المحمولة؛ لتدبير شئونهم، وسادت حالة من الغضب لدى جميع السكان، بسبب انقطاع التيار الكهربائي .

وعلمت الوفد ان انقطاع التيار الكهربائي ناتج عن عطل في المحطة رقم 3 وهي التي تمد مدينة العبور بالتيار الكهربائي، وتعمل الجهات المعنية بإصلاحها في أسرع وقت.