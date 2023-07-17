جهاز العبور يقطع المياه لإجبار السكان على الاشتراك فى عدادات مسبوقة الدفع

فوجىء سكان العبور اليوم بقيام جهاز المدينة بقطع المياه على السكان فى تصرف غير أخلاقى وغير إنسانى فضلا عن كونه سلوكا غير قانونيا، ما أثار حالة كبيرة من الغضب بين الاهالى؛ بسبب هذا التصرف الذى يفتقد للرحمة وسط هذه الاجواء الحارة التى تجتاح البلاد.

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جاء قطع المياه عن العمارات السكنية وقت الظهيرة، وأرسل الجهاز عمال تابعون له قاموا بقطع وصلات المياه عن كل شقة لم تقم بتقديم طلب إدخال عداد مياه ديجيتال مسبوق الدفع، رغم أن الجهاز لم يركب من الأساس.

وكان جهاز مدينة العبور طالب السكان بدفع قيمة هذه العدادات مسبقا قبل تركيبها والتى تصل إلى 3700 جنيه، فضلا عن دفع وصلات مياه بقيمة 1600 جنيه تم استبدالها بالوصلات القديمة دون علم السكان.

كما شمل من قطع عنهم المياه من تأخروا فى سدداد فواتير قديمة، عقابا لهم عن تأخرهم، ليتم حرمانهم من المياه.

وتساءل الأهالى من أين سيدبرون هذه المبالغ الكبيرة لدفعها للجهاز لإعادة المياه المقطوعة، فى ظل هذه الظروف الصعبة التى يعيشون فيها من غلاء للاسعار فى كل شىء.

وطالب الأهالى الحكومة بمراعاة الظروف الاستثنائية التى يعيشها المواطن، وعدم فرض أموال إضافية تزيد من اعباءهم وسخطهم وغضبهم.

وقال السكان إن ما قام به الجهاز من قطع وصلات المياه يمثل عمل تخريبيا وغير قانونيا.