وفاة مُدرس في حادث تصادم بالدقهلية

لفظ مدرس أنفاسه الأخيرة إثر وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل يستقله وعربة كارو تجرها دابة بطريق ميت طريف-المحمودية بنطاق مركز دكرنس محافظة الدقهلية.

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وكان اللواء مدير امن الدقهلية قد تلقى اخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق ميت طريف - المحمودية أمام قرية الجباني دائرة المركز .

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن طرفي الحادث كل من : دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة "عاطف ا"، 59 عامًا، مدرس، مقيم قرية ميت طريف ومُصاباً باشتباه نزيف بالمخ وجرح تهتكى أسفل الذقن وجرى نقله الى مستشفى دكرنس العام، وتوفى عقب وصوله ، وعربة كارو تجرها دابة "استقلال "محمد ج 60 عامًا،عامل، ومقيم بذات القرية .

وتبين أن سبب الحادث اختلال مقود القيادة بيد قائد الدراجة النارية، مما أدى إلى انحرافه واصطدامه بالعربة الكارو من الخلف وانقلابه على جانب الطريق.

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بنفق الأزهر

وعلى جانب آخر، أصيب 6 اشخاص إثر حادث انقلاب سيارة داخل نفق الأزهر، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة داخل نفق الأزهر بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وفي سياقٍ مُتصل، تعرض 7 أشخاص للإصابة بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى نطاق مدينة 15 مايو ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الأوسطى فى مدينة 15 مايو ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 7 أشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى .