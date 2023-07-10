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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

التحقيق في واقعة مصرع عاملين وإصابة 2 آخرين صعقًا بالكهرباء في أطفيح

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

تباشر جهات التحقيق فى الجيزة ، تحقيقاتها في مصرع عاملين وإصابة 2 آخرين صعقا بالكهرباء، أثناء صيانة بالوعة صرف بقرية في منطقة أطفيح بالجيزة .

 

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التحقيق في واقعة مصرع عاملين وإصابة 2 آخرين صعقا بالكهرباء في أطفيح 

في وقت مسبق، قد لقى عاملان مصرعهما وأصيب اثنان آخران نتيجة إصابتهم بصعق كهربائي أثناء صيانة بالوعة صرف في إحدى قرى أطفيح.

تم نقل الضحايا إلى مستشفى أطفيح، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

في واقعة اخري ،لقي شاب حتفه ، إثر تناوله جرعة مخدرات زائدة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، تم نقل الجثمان إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق . 

كانت البداية بتلقي  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  ، إخطارًا من النجدة يفيد بالعثور علي جثة شاب بدائرة قسم شرطة البساتين، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب، يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به إصابات ظاهرية.

 

واحالت نيابة شمال القاهرة، اليوم الاثنين، عامل لمحكمة الجنايات، لاتهامه بقتل شاب عاكس فتاة أثناء سيرها فى الشارع. 

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة وقوع مشاجرة ومتوفى بأحد الشوارع في منطقة الزاوية الحمراء.

انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين من التحريات والتحقيقات  حدوث مشاجرة بين كلٍ من  "طرف أول " أحد الأشخاص توفى متأثراً بإصابته بجرح طعني بالصدر   "طرف ثان"،  أحد الأشخاص مصاب بكدمات متفرقة بالجسم لقيام الطرف الثاني بمعاكسة شقيقة الطرف الأول، حال سيرها بالشارع محل البلاغ ، وقامت على إثرها بالتعدي عليه بالسب مما أثار حفيظته فقام بالتعدي عليها بالضرب.

وقامت باستدعاء شقيقها وحدوث مشاجرة بينهما تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب.

 

 

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