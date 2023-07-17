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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الاتحاد السعودي يتغني بطارق حامد بسبب رونالدو "بالفيديو"

رونالدو وطارق حامد
رونالدو وطارق حامد

تغني حساب الدوري السعودي ، بطارق حامد نجم الاتحاد السعودي ومنتخب مصر  بمباراة الاتحاد و النصر السعودي  الماضية بدوري روشن السعودي.

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تداول حساب الاتحاد السعودي للدوري مقطع فيديو لطارق حامد في مباراة النصر هو يقطع الكرة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائلا:" الهرم .. طارق حامد ".

ويشارك طارق  حامد  مع معسكر النمور الطائف إستعدادًا للموسم الجديد ".

قائمة الاتحاد لمعسكر الطائف

كريم بنزيما، نغولو كانتي، جوتا، رومارينهو، عبدالرزاق حمدالله، مارسيلو غروهي، إيغور كورنادو، طارق حامد، مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مدالله العليان، زكريا هوساوي، هارون كمارا، عوض الناشري، محمد الصيعري، أحمد بامسعود، محمد العوفي، عبدالله الجدعاني، أسامة المرمش، مروان الصحفي.

 

ذكرت تقارير صحفية عن اهتمام إدارة نادي الاتحاد السعودي، بضم مدافع جديد لتعويض اللاعب المصري، أحمد حجازي الذي تعرض للإصابة.

 

وتعرض اللاعب أحمد حجازي، لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال آخر مباريات له مع الاتحاد في الموسم الماضي، وتأكد غيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

 

وذكرت صحيفة "البلاد" السعودية، في تقرير لها أن إدارة الاتحاد قامت بالتفاضل، بين عدد من الأسماء العالمية لتولي خلافة حجازي في الدفاع.

 

https://www.tiktok.com/@spl/video/7254926428565703938?_r=1&_t=8e4RRn9KKJC

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