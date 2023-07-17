زوران يرحل عن الاتحاد السكندرى

اجتمع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى اليوم مع الصربى زوران المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بحضور محمد أحمدسلامة عضو مجلس الإدارة و وكيل المدير الفني، وتم أستعراض كافة الموضوعات الخاصة بشئون فريق الكرة، وأستمع رئيس النادى جيداً لوجهة نظر " زوران " و رؤيته الفنية و التي أوضح تفاصيلها منذ بداية مسيرته مع الفريق هذا الموسم

وأشاد زوران بالتعاون الصادق والدعم الكبير من جانب مجلس إدارة النادى برئاسةمحمد مصيلحى و السعي الدائم من الجميع داخلمنظومة زعيم الثغر لإعلاء شأن نادينا الحبيب

وأكد زوران لرئيس النادى بأنه يرغب في عدم الاستمرار في مهام عمله و العودة لبلادة في هذا التوقيت و أصر على هذه الرغبة، وأشاربأنه يسعده العودة لقيادة زعيم الثغر في المستقبل معبراً عن سعادته الكبيرة خلال فترة عمله بنادى الاتحاد السكندرى

وبناء على ما تقدم فإن إدارة نادى الاتحاد السكندرى قد قررت توجيه الشكر للمدير الفني زوران على مجهوداته طوال الفترة الماضية التيتولى فيها الإدارة الفنية لفريق الكرة و تتمنى له كل التوفيق في خطواته القادمة .