نتيجة الثانوية العامة سوريا 2023 عبر وزارة التربية السورية نتيجة البكالوريا بالاسم ورقم الاكتتاب

وبعد مدة طويلة من الانتظار، قامت وزارة التربية السورية بإعلان رسمي عن موعد صدور نتائج البكالوريا لعام 2023 في جميع المحافظات. ينتظر العديد من طلاب وطالبات الشهادة الثانوية من جميع التخصصات بفارغ الصبر إعلان النتائج. صرح المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية السورية بأن النتائج ستُعلن رسميًا عبر الإنترنت بعد تأكيدها وإعلان نسبة النجاح ، كما أشارت الوزارة إلى توفير تطبيق رسمي خاص لإعلان نتائج الامتحانات، حتى يتمكن جميع الطلاب من الاستعلام عن نتيجة البكالوريا باستخدام رقم الاكتتاب ، سنقدم لكم في السطور التالية جميع التفاصيل حول كيفية الحصول على النتائج من خلال المواقع الرسمية.

موعد صدور نتائج شهادة الثانوية العامة 2023 سوريا

ذكرت وزارة التربية السورية في بيان على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه تم تحديد موعد إعلان نتائج الشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها غدًا، يوم الاثنين الموافق للسابع عشر من تموز عام 2023، عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا، عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت. كما أشير إلى توفير تطبيق نتائج الامتحانات على أجهزة الهواتف النقالة التي تعمل بنظام الأندرويد، وذلك لتسهيل عملية تحميل التطبيق واستعراض النتائج بكل سهولة ويسر لجميع الطلاب.

كيفية الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2023

فيما يتعلق بالاستعلام عن نتائج البكالوريا 2023 في جميع المحافظات السورية، يتم ذلك بطرق إلكترونية. تتوفر طريقتان، الأولى تتم عن طريق تطبيق نتائج الامتحانات التابع لوزارة التربية السورية، حيث يمكن لجميع الطلاب الحصول على النتيجة عن طريق اتباع الإرشادات التالية:-

للاستعلام عن نتيجة البكالوريا سوريا 2023 ( اضغط هنا )

للاستعلام عن نتيجة البكالوريا سوريا 2023 ( اضغط هنا )

يتم إجراء الطريقة الثانية من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية، حيث بإمكان جميع الطلاب متابعة الاستعلام عن النتيجة عن طريق اتباع الخطوات التالية:-

باقي دقائق قليلة فقط وسوف تعلن وزارة التربية السورية نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام ٢٠٢٣ للفروع العلمي والأدبي عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت ، وأيضًا عبر تطبيق نتائج الامتحانات للأندرويد.

أعلنت وزارة التربية السورية أنها قد اعتمدت نتائج امتحان البكالوريا للعام 2023 في الجولة الأولى بكلا فروعها العلمي والأدبي. وقد قامت الوزارة بتقديم التهاني لجميع طلابها ، وكما قامت الوزارة بنشر أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة في دورة العام 2023 وكانت على النحو التالي: