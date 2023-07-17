ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة تسبب خلل فى تبريد جسم الإنسان.. الأرصاد توضح

تشهد البلاد خلال الايام الحالة موجة من ارتفاع درجات الحرارة، بسبب منخفض الهند الموسمي والذي يؤدي إلى تكون موجات حارة قوية، ويشعر الكثيرون بارتفاع نسبة الرطوبة وارتفاع درجة حرارة الجسم.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي عبر فيسبوك عن أسباب شعورنا بالرطوبة المرتفعة، قائلًة كلما ارتفعت نسب الرطوبة تقلل من عملية تبخر العرق من جسم الانسان فيحدث خلل فى تبريد جسم الانسان .

وعندما يشعر جسم الانسان بارتفاع درجة الحرارة فيقوم جسم الانسان بالتعرق الذى يحمل حرارة الجسم الى الهواء وعند زيادة رطوبة الجو فإن الهواء يكون مشبع ببخار الماء فلا يتبخر العرق الخارج من جسم الانسان ولا يستطيع الهواء المشبع ببخار الماء ان يمتصه.

والمزيد من العرق مع ارتفاع نسب الرطوبة تجعل أجسامنا تشعر بالحرارة واللزوجه .ومع زيادة التعرق ووجود الانسان بخارج المنازل ممكن يصل الجسم الى حالة الجفاف.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الثلاثاء، حيث تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار رطب على السواحل الشمالية ، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

ويشهد طقس غدًا نشاط رياح محدود على بعض المناطق ، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

منخفض الهند الموسمي

ويلعب منخفض الهند الموسمي دورًا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند و جنوب شرق آسيا، ويؤدي هذا المنخفض إلى ارتفاع درجة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام و العراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف ويسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر وتغير حالة الطقس، قد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار.