حفنة كلام

الإثنين 17/يوليو/2023 - 08:58 م 7/17/2023 8:58:03 PM

• تأمَّلْ حتى أراك.

• القلب مفتاح العرفان.

• الطريق التى عبرتها لا تعُدْ إليها.

• كم كيلو مترًا سرتَ فى حياتك، وكم من الأسرار أوْدعتَها هذه الطرق؟

• أيتها الطُّرُق: لا تبوحى بتلك الأسرار.

• حاول أن تخرج بعيدًا وأن تناجى نفسك تحت أضواء النجوم.

• إذا سمعت النداء فَلَبِّ واتبع الصوت.

• مجنونٌ مَن يقول على فلان هذا مجنون.

• العقل حتى تعقل به، فكيف لى بما لا يُعقَل؟

• ما تظنه ليس فيه، موجودٌ فيه.

• إذا تداخلت الطرق عليك فأغمض عينيْك واتبع قلبك.

• هل رأيت الأشجار من حولك وهى تبتسم لك والعُشب الذى تمشى عليه وهو يحنو على قدميك؟

• كلما حزنتَ فرحتَ.

• الأقدام أقلام، نخطّ بها سيرة الحياة.

• حينما تواضَعَ وقال «ما أنا بقارئ» قرأَ كلَّ شيء.

• لولا الحب ما تحمّلت الأوراق أنينَ الأشواق.

• الأوراق حكايات الأشواق.

• كلما بَعُدَتْ المسافات اقتربتْ نهايةُ الطريق.

• كل الأسئلة محفورةٌ إجاباتها على كفِّك.

• كلُّ ما تبْحث عنه معك.

• لا يعرف المصريون قيمةَ الوقت إلا عند أشارة المرور، يتذكرون أهمية الزمن فيضجرون من الإشارة الحمراء ويتأفّفون.

• العرب أكثر الدول استيرادا للساعات السويسرية.

• لا أدرى الهدف من تصوير التليفزيون المصرى المساجدَ فى أثناء إذاعة الأذان والمساجد خالية من المصلين، لماذا لا يعاد التصوير فى أثناء صلاة الجُمع أو الأعياد بهذه المساجد؟

• ما تظنه اليوم سرًّا سيذيعه الذكاء الاصطناعى غدًا على الملأ.

• خاتمة الكلام

قال الشاعر :

ضـاقَـت عَـلَى نـواحـيـها فَما قَدَرَت

عَلَى الإِناخَةِ فى ساحاتِها القُبَلُ

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