حفنة كلام
• تأمَّلْ حتى أراك.
• القلب مفتاح العرفان.
• الطريق التى عبرتها لا تعُدْ إليها.
• كم كيلو مترًا سرتَ فى حياتك، وكم من الأسرار أوْدعتَها هذه الطرق؟
• أيتها الطُّرُق: لا تبوحى بتلك الأسرار.
• حاول أن تخرج بعيدًا وأن تناجى نفسك تحت أضواء النجوم.
• إذا سمعت النداء فَلَبِّ واتبع الصوت.
• مجنونٌ مَن يقول على فلان هذا مجنون.
• العقل حتى تعقل به، فكيف لى بما لا يُعقَل؟
• ما تظنه ليس فيه، موجودٌ فيه.
• إذا تداخلت الطرق عليك فأغمض عينيْك واتبع قلبك.
• هل رأيت الأشجار من حولك وهى تبتسم لك والعُشب الذى تمشى عليه وهو يحنو على قدميك؟
• كلما حزنتَ فرحتَ.
• الأقدام أقلام، نخطّ بها سيرة الحياة.
• حينما تواضَعَ وقال «ما أنا بقارئ» قرأَ كلَّ شيء.
• لولا الحب ما تحمّلت الأوراق أنينَ الأشواق.
• الأوراق حكايات الأشواق.
• كلما بَعُدَتْ المسافات اقتربتْ نهايةُ الطريق.
• كل الأسئلة محفورةٌ إجاباتها على كفِّك.
• كلُّ ما تبْحث عنه معك.
• لا يعرف المصريون قيمةَ الوقت إلا عند أشارة المرور، يتذكرون أهمية الزمن فيضجرون من الإشارة الحمراء ويتأفّفون.
• العرب أكثر الدول استيرادا للساعات السويسرية.
• لا أدرى الهدف من تصوير التليفزيون المصرى المساجدَ فى أثناء إذاعة الأذان والمساجد خالية من المصلين، لماذا لا يعاد التصوير فى أثناء صلاة الجُمع أو الأعياد بهذه المساجد؟
• ما تظنه اليوم سرًّا سيذيعه الذكاء الاصطناعى غدًا على الملأ.
• خاتمة الكلام
قال الشاعر :
ضـاقَـت عَـلَى نـواحـيـها فَما قَدَرَت
عَلَى الإِناخَةِ فى ساحاتِها القُبَلُ