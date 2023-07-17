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الإثنين 17 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

مقالات الرأي

حفنة كلام

• تأمَّلْ حتى أراك.

• القلب مفتاح العرفان.

• الطريق التى عبرتها لا تعُدْ إليها.

• كم كيلو مترًا سرتَ فى حياتك، وكم من الأسرار أوْدعتَها هذه الطرق؟

• أيتها الطُّرُق: لا تبوحى بتلك الأسرار.

• حاول أن تخرج بعيدًا وأن تناجى نفسك تحت أضواء النجوم.

• إذا سمعت النداء فَلَبِّ واتبع الصوت.

• مجنونٌ مَن يقول على فلان هذا مجنون.

• العقل حتى تعقل به، فكيف لى بما لا يُعقَل؟

• ما تظنه ليس فيه، موجودٌ فيه.

• إذا تداخلت الطرق عليك فأغمض عينيْك واتبع قلبك.

• هل رأيت الأشجار من حولك وهى تبتسم لك والعُشب الذى تمشى عليه وهو يحنو على قدميك؟

• كلما حزنتَ فرحتَ.

• الأقدام أقلام، نخطّ بها سيرة الحياة.

• حينما تواضَعَ وقال «ما أنا بقارئ» قرأَ كلَّ شيء.

• لولا الحب ما تحمّلت الأوراق أنينَ الأشواق.

• الأوراق حكايات الأشواق.

• كلما بَعُدَتْ المسافات اقتربتْ نهايةُ الطريق.

• كل الأسئلة محفورةٌ إجاباتها على كفِّك.

• كلُّ ما تبْحث عنه معك.

• لا يعرف المصريون قيمةَ الوقت إلا عند أشارة المرور، يتذكرون أهمية الزمن فيضجرون من الإشارة الحمراء ويتأفّفون.

• العرب أكثر الدول استيرادا للساعات السويسرية.

• لا أدرى الهدف من تصوير التليفزيون المصرى المساجدَ فى أثناء إذاعة الأذان والمساجد خالية من المصلين، لماذا لا يعاد التصوير فى أثناء صلاة الجُمع أو الأعياد بهذه المساجد؟

• ما تظنه اليوم سرًّا سيذيعه الذكاء الاصطناعى غدًا على الملأ.

• خاتمة الكلام

قال الشاعر :

ضـاقَـت عَـلَى نـواحـيـها فَما قَدَرَت

عَلَى الإِناخَةِ فى ساحاتِها القُبَلُ

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الجريدة الورقية