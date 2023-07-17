أبرز تصريحات الشبيني بعد انضمامه لـ وادي دجلة

ابدى محمد الشبيني سعادته بالانضمام لفريق وادي دجلة واللعب ضمن صفوفه في الموسم القادم بدوري المحترفين.

أبرز تصريحات محمد الشبيني بعد انضمامه لوادى دجلة

وكان الشبيني قد انضم لوادي دجلة قادما من صفوف نادي الإنتاج الحربي.

وكشف الشبيني سر انضمامه لوادي دجلة قائلا:" اخترت وادي دجلة وسط عروض من اندية دوري المحترفين لأنه نادي يمتلك فكر احترافي وكان لديهم رغبة كبيرة في التعاقد معي وتقدير معنوي كبير لي ولديهم طموحات كبيرة في الصعود مرة أخرى للدوري الممتاز وهو ما يتفق مع طموحي".

وتابع:" أرى ان فرصة وادي دجلة كبيرة في الصعود لإن النادي له اسم وتاريخ ودايماً ينافس على الصعود ومن الفرق المرشحة للصعود إضافة الى الاستقرار الفني والاداري والحفاظ على قوام الفريق الاساسي الذي يمتاز به النادي وهذه اهم عوامل النجاح والصعود للدوري الممتاز".

وكان نادي وادي دجلة قد اغلق ملف العروض المقدمه لنجومه ورفض رحيلهم عن الفريق رغبة من إدارة النادي في الحفاظ على القوام الأساسي بهدف المنافسة على الصعود للممتاز في الموسم القادم من خلال المشاركة في دوري المحترفين.

وتلقي وادي دجلة عرضين بشأن الثنائي محمود دياسطي وعلي حسين نجمي الفريق وتلقي دجلة عرضين من انبي وزد اف سي لضم محمود دياسطي نجم الفريق الذي قدم مستوي طيب الموسم الماضي ولفت الأنظار إليه يشده كما تلقي دجله عرض من نادي انبي لضم علي حسين نجم وهداف الفريق وهداف مجموعة القاهرة بتسجيل 15 هدف.

وكان دجلة قد تعاقد وادي دجلة مع محمد الشبيني مدافع نادي الإنتاج الحربي رسميا في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الماضي.

ووقع الشبيني لدجلة في حضور ايمن كوارشي المدير الإداري وبناء على طلب الكرواتي تولدجي الذي أكد عن ضرورة ضمه لدعم خط الدفاع حيث يلعب الشبيني في مركز قلب الدفاع ويمتاز بقدراته وخبراته العالية في هذا المركز.

كما تعاقد وادي دجلة مع عبدالكافي رجب حارس مرمي السكة الحديد رسميا في صفقة انتقال حر

وكان وادي دجلة قد فشل في التأهل للدوري الممتاز بعد منافسة شرسة مع زد اف سي الذي نجح في التأهل للممتاز.

وحجز دجلة مكان في دوري المحترفين المزمع إقامته في الموسم القادم 2023/2024 باحتلال المركز الثاني برصيد 55 نقطة جمعهم من 30 مباراة. فاز في 17 مباراة وتعادل في 4 مباريات وهزم في 9 مباريات.

تعرف على مشوار محمد الشبيني داخل المسطيل الأخضر



محمد الشبيني من مواليد 1991 لعب لاندية بلدية المحلة 9 مواسم وانتقل لحرس الحدود 3 مواسم ثم انضم لنادي الانتاج الحربي الذي قام بشراءه من الحرس 3 مواسم كان اخرهم الموسم الماضي قبل ان ينتقل لوادي دجلة في صفقة انتقال حر.