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الإثنين 17 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على المتهم بسرقة دراجة نارية في دمياط

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض على المتهم بسرقة دراجة نارية بدمياط ، حيث تداول على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تعليق مدعوم بالصور بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية بدمياط . 

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وبالفحص تبين أنه بتاريخ 17/6/2023 تبلغ لقسم شرطة ثان دمياط من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط) بقيام أحد الأشخاص بسرقة دراجته النارية من أمام محل مخبوزات ، وأضاف أنه قام بنشر الصور الخاصة بالمتهم على صفحته الشخصية ليتم التعرف عليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر سعد "له معلومات جنائية"، وعُثر بحوزته على الدراجة النارية المُبلغ بسرقتها، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

 

 

 

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