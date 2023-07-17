القبض على المتهم بسرقة دراجة نارية في دمياط

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض على المتهم بسرقة دراجة نارية بدمياط ، حيث تداول على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تعليق مدعوم بالصور بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية بدمياط .

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 17/6/2023 تبلغ لقسم شرطة ثان دمياط من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط) بقيام أحد الأشخاص بسرقة دراجته النارية من أمام محل مخبوزات ، وأضاف أنه قام بنشر الصور الخاصة بالمتهم على صفحته الشخصية ليتم التعرف عليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر سعد "له معلومات جنائية"، وعُثر بحوزته على الدراجة النارية المُبلغ بسرقتها، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

