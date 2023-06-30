انقلاب دراجة نارية في سوهاج وإصابة شخصين

وقع حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق، نتج عن الحادث إصابة شخصين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى دار السلام المركزى لتلقى العلاج اللازم، في قرية أولاد يحى بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج.

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كانت الأجهزة المعنية بسوهاج، تلقت بلاغا من مستشفى دار السلام المركزى جنوب شرقى محافظة سوهاج، يفيد بوقوع حادث إنقلاب دراجة بخارية على الطريق بناحية قرية أولاد يحى بمركز دار السلام.

وبالفحص والإنتقال تبين من المعاينة الأولية إنقلاب دراجة نارية على الطريق بدائرة مركز دار السلام ناحية قرية أولاد يحى دائرة المركز عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة م . ا. ث 28 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وإصابة ه . م . ع 22 سنة بإشتباه ما بعد الارتجاج وإشتباه كسر بالساق اليمنى تم نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزى لتلقى العلاج اللازم تم الدفع بالمعدات اللازمة وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق.

رفع 30 سيارة ودراجة نارية متهالكة متروكة في الشوارع

وفي سياقٍ مُتصل، تمكنت الأجهزة الامنية من رفع 30 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، كما نجحت فى ضبط (457) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة، وتم تحرير 1264 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم .

وتحرص الشرطة على مراعاة البُعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، لاسيما للمواقف الطارئة باعتبارها أحد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.

وتشمل بنود خطط التامين الانتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة، لاسيما خلال فترة العيد والمتابعة والتصدى بمنتهى الحسم لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، ومواصلة الجهود الأمنية لضبط حركة الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.

وجاء بخطط التأمين على التواجد الأمنى الميدانى الفعال لكافة المستويات الإشراقية والقيادية، لمتابعة سير الآداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفات، واستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى طارئ، ومواصلة الجهود فى شتى مجالات العمل الأمنى للحفاظ على ما تحقق من نجاحات.