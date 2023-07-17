باريس سان جيرمان يستعد للموسم الجديد بثلاث مباريات قوية

يواصل باريس سان جيرمان الفرنسي استعدادته القوية للموسم الجديد، بعد التدعيمات القوية التي أبرمها سواء على مستوى التعاقد مع لاعبين مميزين أو تولى المدرب الإسباني لويس إنريكي مهمة الفريق الفنية.

وكان إدارة البي أس جي قد أعلنت عن رحيل المدرب الفرنسي كريستوف جالتيه من منصبه كمدير فني للفريق العاصمي، بينما تولى إنريكي المهمة خلفًا له.

ويبحث الفريق الباريسي عن التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجديد، بعد فشله في التتويج باللقب خلال المواسم الماضية.

مباريات باريس التحضيرية

يلعب باريس سان جيرمان ثلاثة مباريات قوية خلال جولته التحضيرية بقارة اَسيا خلال الفترة المقبلة، حيث سيواجه العملاق الفرنسي النصر السعودي في الخامس والعشرون من الشهر الجاري.

بينما يواجه سيريزو أوساكا الياباني في الـ 28 من الشهر ذاته، ويختتم باريس سان جيرمان مباريات جولته التحضيرية بمواجهة قوية أمام إنتر ميلان الإيطالي في الأول من أغسطس المقبل.

الجدير بالذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رحل عن صفوف باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الماضي، لينتقل لصفوف إنتر ميامي الأمريكي خلال الميركاتو الحالي.