فيروس متحور ينهي حياة 300 ألف قط بتلك الدولة.. تفاصيل

اجتاح فيروس متحور جزيرة قبرص وانهى حياة ما يقرب من 300 ألف قط في قبرص ، نتيجة تفشي مرض غامض بين هذه الحيوانات الأليفة.

بينما يعتقد خبراء أن المرض ربما يكون قد وصل إلى دول أخرى، وأن الأمر سيكون كارثيا بالنسبة إلى بريطانيا في حال وصول الفيروس إليها وفقًا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية

وأرجع الأطباء البيطريون سبب نفوق الآف القطط إلى "التهاب الصفاق المعدي السنوري"، الذي قضى على مئات الآلاف من القطط منذ يناير الماضي، وإن معدلات العدوى تميل لأن تكون مرتفعة مع القطط التي تعيش قرب أماكن المأوى والمراحيض المشتركة.

فيما شدد خبراء الطب البيطري أنه من المهم ملاحظة أن الفيروس يمكن أن ينتقل عبر أدوات مثل فرشاة الشعر المخصصة للقطط، وحتى عن طريق أيدي الإنسان وقدميه، بسبب انتقال الإصابة إلى الكثير من القطط المنزلية في قبرص

وتتم الإصابة بهذا المرض بسبب فيروس (FCoV) الذي يتنشر عبر البراز، ولا تظهر القطط أي أعراض بعد إصابتها به، وإذا حدث ذلك فإن تلك الأعراض تقتصر على الإسهال الخفيف، ولكن في بعض الحالات يتحور الفيروس، وهنا يصبح في الغالب قاتلا.