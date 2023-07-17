محمد صبحي باكيًا "أنا مظلوم وحاسس إني مسجون في زنزانة انفرادي" (تفاصيل)

أثار الفنان الكبير محمد صبحي جدلًا واسعًا بعد بكائه على الهواء، مشيرًا في حديثه قائلًا: "أنا حزين ولا أتسول، أنا بشتغل وبكسب، بشتغل لوحدي وحاسس إني في سجن كبير وللأسف أنا مظلوم إني مسجون في زنزانة انفرادي".

محمد صبحي

أع رب محمد صبحي من خلال تصريحات تليفزيونية له، معلقًا: "إنه خلال كل العقود بداية من عشرينيات القرن الماضي كانت هناك أعمال توصف بأنها إسفاف لكنها لم تكن السائدة".

محمد صبحي

محمد صبحي "طلبت من الدولة تضع قائمة بكل عباقرة مصر"

وتابع محمد صبحي حديثه قائلًا: "أنا طلبت حد معني من الجمهور أو الدولة يضع قائمة بكل عباقرة مصر من أول القرن الماضي حتى اليوم"، معقبًا: "والله العظيم هنتكسف".

محمد صبحي

محمد صبحي "مش لازم القنوات تجري على التريندات والتفاهات"

وأكد محمد صبحي بضرورة وجود وزير إعلام له سياسة إعلامية وليس هيئات، معربًا: "مش لازم القنوات تجري على التريندات والتفاهات"، مؤكدًا: "أنا مهموم بالثقافة والفن على أنها معول ممكن أن يبني أو يهدم".

محمد صبحي

آخر أعمال محمد صبحي مسرحية "عيلة اتعملها بلوك"

من جهة أخرى، يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد صبحي مسرحية "عيلة اتعملها بلوك" التي تعرض على مسرح مدينة "سنبل".

عيلة اتعملها بلوك

مسرحية "عيلة اتعملها بلوك" هي مسرحية كوميدية غنائية يقوم ببطولتها وإخراجها الفنان الكبير محمد صبحي ويشاركه البطولة نخبة من نجوم المسرح هم: وفاء صادق، ومحمود أبو هيبة، ومحمد شوقي طنطاوي، ومحمد سعيد، ورحاب حسين، وليلى فوزي، وهي من تأليف مصطفى شهيب وموسيقي وألحان شريف حمدان.