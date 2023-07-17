نادين الراسي تكشف لغز عدم طرح أغنيتها مع شقيقها|سيأتي يوم تبصر فيه النور

أعربت الفنانة اللبنانية نادين الراسي من خلال تصريحات لها، شعورها بالحزن والألم عند سماعها أغنية كان من المفترض أن تجمع بينها وبين شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي، الذي رحل عن عالمنا في حادث سير مأساوي أغسطس الماضي.

نادين الراسي

نادين الراسي وجورج الراسي

نادين الراسي "سيأتي يوم تبصر فيه الأغنية النور":

كشفت نادين الراسي من خلال ظهورها مع الإعلامي علي ياسين ببرنامج "كتاب الشهرة" المذاع عبر قناة الجديد قائلة: "أعتذر وعدم طرح الأغنية ليس بيدي، وسيأتي يوم تبصر فيه الأغنية النور، عندما يأخذ مؤلفها طوني أبي كرم وقتًا أطول".

نادين الراسي

نادين الراسي وجورج الراسي

نادين الراسي "جورج انشغل بتعليمي تسجيل الأغنية":

تابعت نادين الراسي حديثها معلقه: "جورج طول عمره بيغني لايف، وطوني فضل الانتظار حتى يكون جاهزًا، لكن جورج انشغل بتعليمي تسجيل الأغنية، وأصبح الجزء الخاص بصوتي فقط هو الجاهز".

نادين الراسي وجروج الراسي

طوني أبي كرم "تم بالفعل تسجيل بروفة بصوتهما تملك نادين نسخة منها":

من ناحية أخري، وكان الشاعر طوني أبي كرم أوضح أثناء مداخلة هاتفية، مع البرنامج عن أن الأغنية كانت ديو يجمع بين نادين الراسي وجورج الراسي، وتم بالفعل تسجيل بروفة بصوتهما تملك نادين نسخة منها، لكن إحدى المحاميات من طرف عائلة الراسي تواصلت معه، وطلبت منه عدم طرح الأغنية في أي وقت بصوت نادين وجورج.

توفي جورج الراسي في الساعات الأولى من صباح السبت 27 أغسطس 2022، في حادث سير بعد اصطدام سيارته بحاجز وسطي في النقطة الفاصلة ما بين الحدود اللبنانية والسورية، أثناء عودته من سوريا عقب إحياء حفل هناك، وكان برفقته في السيارة، زينة المرعبي، منسقة أعماله والتي توفيت هي الأخرى في الحادث نفسه.

نادين الراسي وجورج الراسي

كشف تقرير الطب الشرعي للمطرب اللبناني الراحل جورج الراسي سبب وفاته، وجاء فيه أن الجثة سليمة ولم تتشوه، وهناك كسور في القفص الصدري والرأس، نتيجة الاصطدام القوي بالحاجز الإسمنتي، بحسب موقع جريدة النهار اللبنانية.

صرَّح أشرف الموسموي، محامي جورج الراسي، أن التحقيقات جاء فيها تفاصيل الحادث وأنه وقع قبل الحدود اللبنانية بكيلومتر واحد، بعد اجتياز الراسي نقطة الأمن العام السوري، وهو قضاء وقدر نتيجة عدم إنارة الأوتوستراد الدولي، وغياب أي مقومات للسلامة المرورية بين نقطتي المصنع السوري واللبناني.