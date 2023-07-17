حكم الصلاة بالفانلة الحملات في الحر من الأسئلة التي تخطر على بال المصريين في ظل الأجواء الحارة التي نعيشها خلال تلك الأيام.

ولأن البعض يرى أن الكتف من العورة التي يجب سترها، كان لزامًا أن تعرف الحكم الشرعي لأداء الصلاة بالفانلة الحملات في ظل تلك الأجواء حتى لا تقع في المحظور ويفوتك ثواب الصلاة.

حكم الصلاة بالفانلة الحملات في الحر

وكشفت دار الافتاء في إجابتها على سؤال حكم الصلاة بالفانلة الحملات في الحر ، أن هناك أشكالا مختلفة للفانلة الداخلية والملابس الداخلية يمكن أن تكون كت أونصف كم أو حملات، ولكن في النهاية يجب أن نعلم أن قدسية الصلاة شئ مهم لا يمكن تناسيه مهما كانت الظروف والطقس.

وقالت الدار، إن الله عز وجل قال في كتابه العزيز “يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد” والغرض من الأية الكريمة ليس الذهاب إلى المسجد عند كل صلاة، ولكن يجب على الفرد أن يأخذ زينته بين يدي الله عند أي موضع للصلاة، إذ إن هذا من آداب احترام الصلاة وقدسيتها، ولكن إذا لم يلتزم بها المسلم التزامًا تامًا فيجب على الأقل أن يكون ساترًا ما يجب ستره من جسده، وهو من السرة إلى الركبة، فإذا صلى وهو ساتر لهذا الجزء فصلاته تكون صحيحة شرعًا.

كما أنه من المستحب والأكمل حتى يضمن الرجل أكبر قدر من الثواب والخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى أن يصلي وهو مستعد ويكون مرتديا لملابسه الصحيحة حتى لا يدخل في شك هل صلاته مقبولة أم لا، لأنه إذا كانت هيئته وملابسه صحيحة تحقق الخشوع في الصلاة.

الصلاة بعد العصر

في مجمل الاتفاق بين الأئمة، انه ليس هناك سنة بعد العصر، بعد العصر نهي، وقت نهي، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.

قضاء الفوائت بعد العصر

وخرج العلماء الفوائت من هذا الحكم، قائلين إلا من عليه فوائت هذا يقضيها ولو بعد العصر، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فلو تذكر بعد العصر أن عليه الظهر ناسيها صلاها أو عليه الفجر ناسيها صلاها، أو غير ذلك، وهكذا لو أن إنسان دخل المسجد أو طاف بعد العصر في مكة صلى تحية المسجد وصلى ركعتي الطواف، وهكذا لو كسفت الشمس بعد العصر، لأن هذه من ذوات الأسباب، صلى بعد العصر.