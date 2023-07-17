الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة (شاهد)

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تشهد ارتفاعًا ملحوظًا على مختلف أنحاء الجمهورية نظرا لامتداد المرتفع الجوي الموجود في طبقات الجو العليا.

وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، إن هناك ارتفاعًا في نسبة الرطوبة بسبب التأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، وهو ما يشعرنا بمزيد من ارتفاع الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 38 درجة.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة المحسوسة ترتفع عن درجة الحرارة المقاسة في الظل بنحو 3 درجات، أي تصل إلى 40 درجة.

وواصلت غانم أن درجات الحرارة المرتفعة ستنكسر بنهاية الأسبوع الجاري.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ظاهرة القبة الحرارية هي امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا والتي تتسبب في دفع الهواء الدافئ إلى السطح وتحتجز الهواء الساخن ذو الضغط المرتفع في طبقة قريبة من سطح الأرض تشبه الصوبة الزجاجية.

وأضافت الهيئة، أن القبة الحرارية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع نسب الرطوبة نتيجة زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

ارتفاع نسب الرطوبة

وذكرت، أنه كلما ارتفعت نسب الرطوبة تقلل من عملية تبخر العرق من جسم الإنسان فيحدث خلل فى تبريد جسم الانسان فعندما يشعر جسم الانسان بارتفاع درجة الحرارة فيقوم جسم الإنسان بالتعرق الذى يحمل حرارة الجسم الى الهواء وعند زيادة رطوبة الجو فإن الهواء يكون مشبع ببخار الماء فلا يتبخر العرق الخارج من جسم الانسان ولا يستطيع الهواء المشبع ببخار الماء أن يمتصه.

الشعور بحرارة الجسم

وأوضحت، أن المزيد من العرق مع ارتفاع نسب الرطوبة تجعل أجسامنا تشعر بالحرارة واللزوجة. ومع زيادة التعرق ووجود الإنسان بخارج المنازل ممكن يصل الجسم إلى حالة الجفاف.

ارتفاع درجات الحرارة

وتوقعت الهيئة، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى السبت المقبل ليسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية الغربية معتدل الحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.