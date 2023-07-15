كيف تتعامل مع موجة الحر ؟ الأرصاد تقدم النصائح

تشهد البلاد في الأيام الحالية موجة حر شديدة، إذ حذرت الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة بشكل كبير، لذا قدمت عدة نصائح للمواطنين بضرورة اتباعها.

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ووجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، للهيئة العامة للأرصاد الجوية، مجموعة من النصائح للمواطنين حول كيفية التعامل مع الموجة الحارة التي تضرب البلاد في الوقت الحالي.

نصائح للتعامل مع موجة الحر

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، فترة الظهيرة

تناول قدر كبير من السوائل

ضرورة ارتداء غطاء للرأس

القيادة بهدوء تام أثناء تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية

وأضافت غانم أن الموجة الحارة مستمرة على أغلب الأنحاء، نتيجة التأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير.

مدة استمرار الموجة الحارة

وأشارت إلى أن البلاد تسودها أجواء شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء، مع هدوء وسكون لسرعات الرياح، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة استمرار موجة ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.