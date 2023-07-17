الداخلية تواصل جهودها لضبط قضايا السرقات

أسفرت جهود وزارة الداخلية اليومية عن نتائج كبيرة في إطار جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم سيارة "ميكروباص" بدون ترخيص ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، وبحوزتهم (كمية من أسلاك النحاس – عدد 4 قواعد – 4 مسامير نحاس – 2 مطرقة – 2 عتلة – رافع يدوى – 2 مفتاح – فرد خرطوش - طلقتين لذات العيار) ، وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة المضبوطات من داخل غرفة كهرباء بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل"، وبحوزته (4 هواتف محمولة) ،وبمواجهته إعترف بأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع سرقة.

ضبط 3 أشخاص مُتورطين في جرائم سرقة بالتبين

ضبط (3أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة التبين) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الأسلاك الكهربائية بأسلوب "القطع والسحب" ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) حال إستقلالهما سيارة بدائرة القسم ".. وبحوزتهما(فرد خرطوش - طلقتين لذات العيار) وإعترفا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف وقيامهما بالتصرف فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لعميليهما "سيئى النية" أمكن ضبطهما وبحوزتهما (عدد 13 هاتف محمول - عدد 6 جهاز "تابلت").

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية اليوم من أجل ضبط كافة أنواع الجرائم التي تُهدد الأمن العام.

ويشن رجال وزارة الداخلية حملات يومية تهدف لضبط كافة أنواع المخالفات وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار السعي العام لخفض مُعدلات الجريمة في كافة مُحافظات الجمهورية.